Les vignerons Collobrièrois : un héritage viticole Salle deï Mouffus Collobrières

Les vignerons Collobrièrois : un héritage viticole 20 et 21 septembre Salle deï Mouffus Var

Entrée libre, gratuite

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les domaines viticoles de Collobrières se réunissent pour vous présenter l’histoire du travail de la vigne et une exposition d’outils anciens.

Salle deï Mouffus 16 Boulevard Lazare Carnot 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir l’histoire des domaines de Collobrières : La Portanière, Capelude, Le Garde Temps et L’Avellan, lors d’une exposition à la Salle deï Mouffus. Journées Européennes du Patrimoine Collobrières

mairie de Collobrières