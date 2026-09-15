LES VIGNERONS DU ROUSSILLON HALLE DE COBALT Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES VIGNERONS DU ROUSSILLON

HALLE DE COBALT 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:00:00

fin : 2026-10-07 21:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Voyagez dans la Roussillon sans quitter la ville Rose !

Découvrez une vingtaine de vignerons du Roussillon accompagné d’un DJ Set.

Les vignerons présents :

TERRASSOUS – LE CLOS D’ELPIS – MAS FARINES – DOMAINE MATRILEX PHÉRODILLIA – DOMAINE DE L’EDRE – CHÂTEAU VESPEILLE LES MOLINS – MAS MOLINS / TERRES PLURIELLES – DOMAINE D’ESPERET – MAS LLOSSANES – LES VIGNERONS DE MAURY – DOMAINE DE LA TASANE – DOMAINE DES SOULANES – CLOS CÉRIANNE – CHÂTEAU LAURIGA – MAS CRISTINE – DOMAINE BARRIERE – DOMAINE MONTAGNÉ – LES VIGNERONS D’ARGELES-SUR-MER – CHÂTEAU MONTANA – DOMAINE LAFAGE – DOMAINE PIERRE PELOU .

HALLE DE COBALT 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie oenotourisme@roussillon.wine

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English :

Travel through Roussillon without leaving the Pink City!

L’événement LES VIGNERONS DU ROUSSILLON Toulouse a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE