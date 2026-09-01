Les Vignerons en fête Château Lacour Jacquet Cussac-Fort-Médoc

Informations pratiques

Cussac-Fort-Médoc

Les Vignerons en fête

Château Lacour Jacquet 70 av du Haut Médoc Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Les Vignerons en fête arrivent !

Nous avons le plaisir de vous donner rendez-vous le 11 septembre de 18h à 22h au Château Lacour Jacquet pour une soirée placée sous le signe de la convivialité !

Au programme

– Dégustations de vins des propriétés présentes

– Food truck

– Musique et ambiance festive

– Animations pour les petits et les grands

Une belle occasion de partager un moment entre amis ou en famille, de découvrir les vins de plusieurs propriétés du Médoc et de profiter d’une soirée gourmande dans une ambiance chaleureuse.

Château Lacour Jacquet

Jeudi 11 septembre

De 18h à 22h

Nous avons hâte de vous accueillir !

N’hésitez pas à partager l’événement et à inviter vos proches. Plus on est de fous, plus la fête est belle ! .

Château Lacour Jacquet 70 av du Haut Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 91 55 chateaulacourjacquet@orange.fr

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English : Les Vignerons en fête

L’événement Les Vignerons en fête Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-08-07 par Margaux Médoc Tourisme