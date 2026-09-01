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Les Vignerons en fête Château Lacour Jacquet Cussac-Fort-Médoc

vendredi 11 septembre 2026 · Château Lacour Jacquet · Cussac-Fort-Médoc

Les Vignerons en fête Château Lacour Jacquet Cussac-Fort-Médoc

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château Lacour Jacquet
Adresse
70 av du Haut Médoc
Ville
33460 Cussac-Fort-Médoc
Département
Gironde
Tarif

Cussac-Fort-Médoc

Les Vignerons en fête

Château Lacour Jacquet 70 av du Haut Médoc Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Les Vignerons en fête arrivent !

Nous avons le plaisir de vous donner rendez-vous le 11 septembre de 18h à 22h au Château Lacour Jacquet pour une soirée placée sous le signe de la convivialité !

Au programme
– Dégustations de vins des propriétés présentes
– Food truck
– Musique et ambiance festive
– Animations pour les petits et les grands

Une belle occasion de partager un moment entre amis ou en famille, de découvrir les vins de plusieurs propriétés du Médoc et de profiter d’une soirée gourmande dans une ambiance chaleureuse.

Château Lacour Jacquet
Jeudi 11 septembre
De 18h à 22h

Nous avons hâte de vous accueillir !

N’hésitez pas à partager l’événement et à inviter vos proches. Plus on est de fous, plus la fête est belle !   .

Château Lacour Jacquet 70 av du Haut Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 58 91 55  chateaulacourjacquet@orange.fr

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English : Les Vignerons en fête

L’événement Les Vignerons en fête Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-08-07 par Margaux Médoc Tourisme

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