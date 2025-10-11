Les vignerons envahissent nos commerces Joué-sur-Erdre

Les vignerons envahissent nos commerces Joué-sur-Erdre samedi 11 octobre 2025.

Les vignerons envahissent nos commerces

Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Venez rencontrer vos vignerons dans les commerces à Joué-sur-Erdre.

Samedi 11 octobre 2025 de 11h à 18h, 8 vignerons membres du Syndicat vigneron de défense de l’appellation Coteaux d’Ancenis présenteront leur savoir-faire et la richesse du territoire du Pays d’Ancenis lors d’une animation territoriale exceptionnelle.

Quelques jours avant ( à partir du 3 octobre), si vous effectuez un achat chez un commerçant partenaire et l’Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis, il vous remettra un jeton de dégustation. Celui-ci vous permettra le Jour J de l’échanger contre un verre de Malvoisie et une part de gâteau l’Authentique.

Une alliance parfaite entre patrimoine viticole et gourmandise artisanale qui devrait ravir les gourmets !

Ces 8 vignerons seront répartis sur 5 communes

– 1 à Joué-sur-Erdre.

– 5 à Ancenis-Saint-Géréon 3 dans le centre ville, 2 à L’Espace 23.

– 1 à Loireauxence (Varades).

– 1 à Ligné.

Venez (re)découvrir les richesses du patrimoine gastronomique local et échanger avec vos vignerons.

C’est une belle occasion de partager, de savourer et de célébrer ensemble l’identité d’un territoire riche en saveurs et en convivialité. .

Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 07 44

