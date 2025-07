Les Vignerons passent à table à l’Auberge du Val de Vienne avec le Domaine de la Rodaie Sazilly

Les Vignerons passent à table à l’Auberge du Val de Vienne avec le Domaine de la Rodaie Sazilly lundi 21 juillet 2025.

Les Vignerons passent à table à l’Auberge du Val de Vienne avec le Domaine de la Rodaie

30 Route de Chinon Sazilly Indre-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-21

fin : 2025-07-21

Date(s) :

2025-07-21

Le temps d’un déjeuner gourmand, venez rencontrer les vignerons du Domaine de la Rodaie autour d’un menu raffiné imaginé en accord avec leurs cuvées.

Le temps d’un déjeuner gourmand, venez rencontrer les vignerons du Domaine de la Rodaie autour d’un menu raffiné imaginé en accord avec leurs cuvées.

Au menu

Mise en bouche

Tartare de saumon, crumble d’algues, écrasé d’avocat au piment d’Espelette

Magret de canard, sauce balsamique, déclinaison de carottes

Tartelette chocolat & caramel à la fève de Tonka

Café & mignardises

Un moment convivial entre passion du vin et plaisir de la table, dans le cadre chaleureux de l’Auberge du Val de Vienne. 55 .

30 Route de Chinon Sazilly 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 26 49 vignoblesetdecouvertes@gmail.com

English :

Come and meet the winemakers of Domaine de la Rodaie for a gourmet lunch, with a refined menu designed in harmony with their cuvées.

German :

Lernen Sie die Winzer der Domaine de la Rodaie bei einem Gourmet-Lunch kennen und genießen Sie ein raffiniertes Menü, das auf ihre Cuvées abgestimmt ist.

Italiano :

Venite a conoscere i viticoltori del Domaine de la Rodaie durante un pranzo gourmet, con un menu raffinato pensato per abbinare i loro vini.

Espanol :

Venga a conocer a los viticultores del Domaine de la Rodaie durante un almuerzo gourmet, con un refinado menú diseñado para maridar con sus vinos.

L’événement Les Vignerons passent à table à l’Auberge du Val de Vienne avec le Domaine de la Rodaie Sazilly a été mis à jour le 2025-07-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme