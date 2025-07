Les Vignerons passent à table à l’Usine à gaz avec le Château de Minière Bourgueil

Les Vignerons passent à table à l’Usine à gaz avec le Château de Minière

1 Avenue du Général de Gaulle Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 19:30:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

L’Usine à Gaz accueille le Château de Minière le jeudi 17 juillet à 19h30 pour vous faire profiter d’un bon festin le temps d’une soirée en accord mets et vins.

Venez profiter d’un moment de convivialité dans un cadre agréable permettant de déguster au mieux les vins du Château de Minière !

Notez la date dans votre agenda !

1 Avenue du Général de Gaulle Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 66 49 16 82

English :

The Usine à Gaz welcomes Château de Minière on Thursday July 17 at 7:30pm for an evening of food and wine pairing.

Come and enjoy a moment of conviviality in a pleasant setting where you can taste Château de Minière wines at their very best!

German :

Die Usine à Gaz empfängt das Château de Minière am Donnerstag, den 17. Juli um 19:30 Uhr, um Ihnen einen Abend lang ein gutes Festmahl mit passenden Speisen und Weinen zu bereiten.

Genießen Sie einen Moment der Geselligkeit in einem angenehmen Rahmen, in dem Sie die Weine von Château de Minière a

Italiano :

L’Usine à Gaz accoglie Château de Minière giovedì 17 luglio alle 19.30 per una serata di abbinamento cibo-vino.

Venite a godervi un momento di convivialità in un ambiente piacevole dove potrete degustare i vini di Château de Minière al meglio!

Espanol :

La Usine à Gaz recibe al Château de Minière el jueves 17 de julio a las 19.30 h para una velada de maridaje.

Venga a disfrutar de un momento de convivencia en un entorno agradable donde podrá degustar los vinos del Château de Minière en su máxima expresión

