Soirée évènement « Le Vigneron passe à table » ! Découvrez un menu spécialement concocté en partenariat avec Christine Boucard du Domaine de la Chanteleuserie.

On vous donne rendez-vous à 19h30 le vendredi 27 juin 2025 au Château de Rochecotte.

Tarif 65€ ttc/ personne (accord mets & vins eau et boisson chaude inclus) 65 .

43 Rue Dorothée de Dino

Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 16 16

English :

Le Vigneron passe à table » evening event! Discover a menu specially concocted in partnership with Christine Boucard from Domaine de la Chanteleuserie.

See you at 7.30pm on Friday June 27, 2025 at Château de Rochecotte.

German :

Abendveranstaltung « Le Vigneron passe à table » (Der Winzer geht zu Tisch)! Entdecken Sie ein Menü, das in Zusammenarbeit mit Christine Boucard von der Domaine de la Chanteleuserie speziell zusammengestellt wurde.

Wir treffen uns um 19:30 Uhr am Freitag, den 27. Juni 2025 im Château de Rochecotte.

Italiano :

Serata « Le Vigneron passe à table »! Scoprite un menu appositamente elaborato in collaborazione con Christine Boucard del Domaine de la Chanteleuserie.

Appuntamento alle 19.30 di venerdì 27 giugno 2025 allo Château de Rochecotte.

Espanol :

Velada « Le Vigneron passe à table » Descubra un menú especialmente elaborado en colaboración con Christine Boucard, del Domaine de la Chanteleuserie.

Nos vemos el viernes 27 de junio de 2025 a las 19:30 en el Château de Rochecotte.

