Les Vignerons passent à table au Château de Rochecotte avec le Vignoble de la Jarnoterie – Coteaux-sur-Loire, 4 juin 2025 19:30, Coteaux-sur-Loire.

Indre-et-Loire

Les Vignerons passent à table au Château de Rochecotte avec le Vignoble de la Jarnoterie 43 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Soirée évènement « Le Vigneron passe à table » ! Découvrez un menu spécialement concocté en partenariat avec Carine Reze du Domaine de la Jarnoterie.

On vous donne rendez-vous à 19h30 le mercredi 4 juin 2025 au Château de Rochecotte.

Tarif 65€ ttc/ personne (accord mets & vins eau et boisson chaude inclus) 65 .

43 Rue Dorothée de Dino

Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 16 16

English :

Le Vigneron passe à table » evening event! Discover a menu specially concocted in partnership with Carine Reze from Domaine de la Jarnoterie.

See you at 7.30pm on Wednesday June 4, 2025 at Château de Rochecotte.

German :

Abendveranstaltung « Le Vigneron passe à table » (Der Winzer geht zu Tisch)! Entdecken Sie ein Menü, das in Zusammenarbeit mit Carine Reze von der Domaine de la Jarnoterie speziell zusammengestellt wurde.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 4. Juni 2025, um 19.30 Uhr im Château de Rochecotte.

Italiano :

Serata « Le Vigneron passe à table »! Scoprite un menu appositamente elaborato in collaborazione con Carine Reze del Domaine de la Jarnoterie.

Ci vediamo alle 19.30 di mercoledì 4 giugno 2025 allo Château de Rochecotte.

Espanol :

Velada « Le Vigneron passe à table » Descubra un menú especialmente elaborado en colaboración con Carine Reze, del Domaine de la Jarnoterie.

Nos vemos el miércoles 4 de junio de 2025 a las 19:30 en el Château de Rochecotte.

