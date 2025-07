Les Vignerons passent à table aux P’tites Terrasses avec le Domaine Sylvain Boton Coteaux-sur-Loire

64 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Dans une dynamique de mettre en avant les jeunes vignerons du Bourgueillois, Florent Mounier invite Sylvain Botton à présenter ses vins lors d’une soirée d’échange et de partage ou il naviguera de table en table autour d’une cuisine de saison.

Ne manquez pas une des dernières dates pour notre événement “Les Vignerons passent à table. Dans une dynamique de mettre en avant les jeunes vignerons du Bourgueillois, Florent Mounier invite Sylvain Botton à présenter ses vins lors d’une soirée d’échange et de partage ou il naviguera de table en table autour d’une cuisine de saison.

Le domaine Sylvain Boton c’est 4 hectares de Cabernet Franc qui sont cultivés selon le cahier des charges de l’agriculture biologique. Un vignoble morcelé sur les communes d’Ingrandes de Touraine, Restigné et Benais, mené de la vigne à la cave pour exprimer au mieux la diversité des terroirs Bourgueillois.

N’hésitez plus, réservez dès maintenant pour passer un agréable moment tout en dégustant cet accord mets et vins. 50 .

64 Rue Dorothée de Dino Coteaux-sur-Loire 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 83 01 76 96

English :

In a bid to showcase the young winemakers of the Bourgueillois region, Florent Mounier has invited Sylvain Botton to present his wines during an evening of sharing and exchange, as he navigates from table to table around seasonal cuisine.

German :

Florent Mounier lädt Sylvain Botton ein, seine Weine an einem Abend des Austauschs und des Teilens vorzustellen, an dem er bei saisonalen Gerichten von Tisch zu Tisch geht.

Italiano :

Nell’ottica di valorizzare i giovani viticoltori della regione del Bourgueillois, Florent Mounier ha invitato Sylvain Botton a presentare i suoi vini nel corso di una serata di condivisione e scambio, in cui si sposterà da un tavolo all’altro con una cucina di stagione.

Espanol :

En su afán por dar a conocer a los jóvenes viticultores de la región de Bourgueillois, Florent Mounier ha invitado a Sylvain Botton a presentar sus vinos durante una velada de convivencia e intercambio, en la que se moverá de mesa en mesa en torno a la cocina de temporada.

