Les Vignerons passent à table avec le Domaine des Ouches Coteaux-sur-Loire mercredi 30 juillet 2025.

19 Rue de la Galottière Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

On vous invite à vous retrouver à 18h30 au Domaine des Ouches afin d’avoir un avant goût avec des bouchées apéritives puis de faire une balade dans les vignes pour aller dîner au restaurant Vincent Cuisinier de Campagne.

En effet, si on a l’habitude de vous donnez rendez-vous chez le restaurateur, cette fois-ci on vous invite à vous retrouver à 18h30 au Domaine des Ouches afin d’avoir un avant goût avec des bouchées apéritives puis de faire une balade dans les vignes pour aller dîner au restaurant Vincent Cuisinier de Campagne.

N’hésitez pas à venir découvrir les accords mets et vins de ce binôme qui s’annoncent gourmands et agréables.

Un domaine de référence en Bourgueil, alliant tradition familiale, diversité de terroirs, et techniques variées (barriques et amphores), à déguster lors de cette soirée accord mets et vins. 55 .

19 Rue de la Galottière Coteaux-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 17 21

English :

We invite you to join us at 6.30pm at Domaine des Ouches for a taste of what’s to come, with appetizers, followed by a stroll through the vineyards and dinner at the restaurant: Vincent Cuisinier de Campagne.

German :

Wir laden Sie ein, sich um 18:30 Uhr in der Domaine des Ouches zu treffen, um einen Vorgeschmack mit Aperitifhäppchen zu bekommen, dann einen Spaziergang durch die Weinberge zu machen und anschließend im Restaurant Vincent Cuisinier de Campagne.

Italiano :

Vi invitiamo a ritrovarvi alle 18.30 al Domaine des Ouches per avere un assaggio di ciò che vi aspetta con alcuni antipasti, seguiti da una passeggiata tra i vigneti e dalla cena al ristorante: Vincent Cuisinier de Campagne.

Espanol :

Le invitamos a reunirse a las 18.30 h en el Domaine des Ouches para un anticipo de lo que está por venir con algunos aperitivos, seguido de un paseo por los viñedos y la cena en el restaurante: Vincent Cuisinier de Campagne.

