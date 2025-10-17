Les vignes du bien-être Domaine de Berducq Monein

Les vignes du bien-être

Domaine de Berducq Monein

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Chaque 3ᵉ week-end d’octobre, les destinations labellisées Vignobles & Découvertes vous proposent un programme riche et accessible, pour vivre le vignoble autrement. Dégustations, balades, spectacles, rencontres… Un moment unique pour (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens.

Plongez dans une expérience unique de 2 heures au cœur des vignes dans le Jurançon. Vinothérapie, dégustations, massages et méditation un voyage sensoriel complet dans les vignes pour éveiller vos sens et retrouver l’harmonie. .

Domaine de Berducq 411 route de Lucq-de-Béarn Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine josiane.roques@netcourrier.com

