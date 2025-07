Les Vikings débarquent à l’Ailette ! Bouconville-Vauclair

Les Vikings débarquent à l’Ailette !

2025-08-16 10:00:00

2025-08-16 18:00:00

2025-08-16 2025-08-17

Drakkars sur Chamouille !

Ambiance nordique et médiévale tout le week-end autour du lac de l’Ailette avec démonstration de combat, animations, expositions et concert, sans oublier la course de bateaux !

RV sur le site de Cap’Aisne samedi 16 de 10h à 18h et dimanche 17 de 10h à 17h ! 0 .

RD 967 Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France

