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AGENDA · Joinville-le-Pont

Les vikings et les satellites – cartographie 2, Scène et Cinéma Prévert, Joinville-le-Pont

jeudi 22 avril 2027 · Scène et Cinéma Prévert · Joinville-le-Pont

Les vikings et les satellites – cartographie 2, Scène et Cinéma Prévert, Joinville-le-Pont

Informations pratiques

Début
jeudi 22 avril 2027
Fin
jeudi 22 avril 2027
Lieu
Scène et Cinéma Prévert
Adresse
Mairie, 23 Rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont
Ville
94340 Joinville-le-Pont
Département
Val-de-Marne
Tarif
Voir sur le site internet de l'EST

Les vikings et les satellites – cartographie 2 Jeudi 22 avril 2027, 20h30 Scène et Cinéma Prévert Val-de-Marne

Voir sur le site internet de l’EST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-22T20:30:00+02:00 – 2027-04-22T21:45:00+02:00
Fin : 2027-04-22T20:30:00+02:00 – 2027-04-22T21:45:00+02:00

Conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du monde (climato-sceptiques, réchauffistes et Groenland)

Mille ans après leurs premières migrations, les Vikings continuent de semer la pagaille dans le monde.
Leur “expérience” du changement climatique et leur héritage sont aujourd’hui l’objet d’interprétations qui divisent la communauté scientifique. Les satellites peuvent-ils nous aider à comprendre la bataille qui se joue? Que nous disent-ils de la calotte glaciaire? de la banquise? du Groenland?

Scène et Cinéma Prévert Mairie, 23 Rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Paris – Canadiens Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « floriane.fumey@verticaldetour.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669679399 »}]
Compagnie Vertical Détour – Frédéric Ferrer Cartographie Atlas de l’anthropocène

Frédéric Ferrer