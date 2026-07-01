Les vikings et les satellites – cartographie 2, Scène et Cinéma Prévert, Joinville-le-Pont

Informations pratiques

Les vikings et les satellites – cartographie 2 Jeudi 22 avril 2027, 20h30 Scène et Cinéma Prévert Val-de-Marne

Voir sur le site internet de l’EST

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-22T20:30:00+02:00 – 2027-04-22T21:45:00+02:00

Fin : 2027-04-22T20:30:00+02:00 – 2027-04-22T21:45:00+02:00

Conférence sur l’importance de la glace dans la compréhension du monde (climato-sceptiques, réchauffistes et Groenland)

Mille ans après leurs premières migrations, les Vikings continuent de semer la pagaille dans le monde.

Leur “expérience” du changement climatique et leur héritage sont aujourd’hui l’objet d’interprétations qui divisent la communauté scientifique. Les satellites peuvent-ils nous aider à comprendre la bataille qui se joue? Que nous disent-ils de la calotte glaciaire? de la banquise? du Groenland?

Scène et Cinéma Prévert Mairie, 23 Rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont 94340 Paris – Canadiens Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « floriane.fumey@verticaldetour.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669679399 »}]

Compagnie Vertical Détour – Frédéric Ferrer Cartographie Atlas de l’anthropocène

Frédéric Ferrer