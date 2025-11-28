LES VILAINES – DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

LES VILAINES Début : 2026-01-07 à 20:00. Tarif : – euros.

1 rencontre improbable, 1 soirée ingérable, 2 femmes incasables, 1 dénouement inattendu ! Pamela, beauté manipulatrice et vénale, n’en est pas à sa première arnaque. Elle connaît très bien les hommes et sait parler aux femmes… du moins le croit-elle ! En débarquant chez Josette, elle pensait faire comme d’habitude : mettre en confiance sa proie, devenir son amie et lui soutirer ses économies ! Mais il faut se méfier des apparences car sous ses airs de vieille fille en cdi prête à tout pour trouver l’amour, Josette cache un terrible secret. Entre mensonges, copinage intéressé et confidences intimes, cette nuit, les vilaines sont de sortie et tous les coups sont permis !

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63