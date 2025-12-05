Les vilaines Théâtre Municipal Gray

Les vilaines

Début : 2025-12-05 20:30:00

C’est le caractère et le verbe dans un corset pigeonnant. C’est l’émotion et le rire mêléd’une séduction ravageuse. C’est la féminité mordante et paradoxale dans laquelle on se reconnait toutes… Du Music-hall ? Presque… !

Elles démentent les clichés du genre et s’en servent pour faire passer leurs messages par des chansons, des textes et des chorégraphies irrésistibles.

Les Vilaines, c’est unique et moderne, c’est plus que de la musique, plus que de l’humour.

C’est que du plaisir ! .

Théâtre Municipal Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

