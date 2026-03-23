Les villages d’Adervielle et Pouchergues

Devant la mairie d’Adervielle ADERVIELLE-POUCHERGUES Adervielle-Pouchergues Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Ces deux villages ont connu une activité importante aux XVIIIe et XIXe siècles avec leur carrière d’ardoise, ardoises que l’on retrouve sur les toitures des maisons à l’architecture traditionnelle. La visite vous fera découvrir leurs églises des XIIe et XVIIe siècles.

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Devant la mairie d’Adervielle ADERVIELLE-POUCHERGUES Adervielle-Pouchergues 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31

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English :

These two villages were very active in the 18th and 19th centuries, with their slate quarries slate that can be found on the roofs of houses with traditional architecture. Take a tour of their 12th- and 17th-century churches.

L’événement Les villages d’Adervielle et Pouchergues Adervielle-Pouchergues a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65