Les villas Belle Époque à Fréjus : la Villa Aurélienne Parc Aurélien et Villa Aurélienne Fréjus

Les villas Belle Époque à Fréjus : la Villa Aurélienne Samedi 20 septembre, 15h30, 16h30 Parc Aurélien et Villa Aurélienne Var

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa Aurélienne, au temps de la société bourgeoise et des artistes qui ont fait les heures de gloire de la Côte d’Azur.

RDV à 15h30 et à 16h30 devant l’entrée de la Villa Aurélienne

Parc Aurélien et Villa Aurélienne 85 Avenue du Général d’Armée Jean CALLIES, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494529049 https://frejus.fr/decouverte/la-villa-aurelienne La Villa Aurélienne, chef-d’œuvre d’inspiration Renaissance italienne, est l’une des deux seules villas palladiennes en France ! Construite à la fin du XIXe siècle, elle tire son nom de la Via Aurélia, l’antique voie romaine qui passait non loin de là. Perchée au sommet d’un parc boisé impressionnant, cette villa singulière marie des influences antiques, classiques et orientales, créant un ensemble unique. D’abord villa de villégiature, elle s’est transformée aujourd’hui en un centre vibrant de la scène culturelle estivale de Fréjus.

(c) Villa Aurélienne