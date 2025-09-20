Les villas Belle Epoque à Fréjus : la Villa Marie Médiathèque Villa Marie de Fréjus Fréjus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Plongez dans l’histoire romanesque de la Villa Marie, au temps de la société bourgeoise et des artistes qui ont fait les heures de gloire de la Côte d’Azur.

RDV à 14h00, devant l’entrée de la Villa Marie

A suivre… la visite de la Villa Aurélienne à 15h30 et à 16h30.

Médiathèque Villa Marie de Fréjus avenue Aristide Briand 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 51 01 89 http://www.bm-frejus.com/ Médiathèque municipale Entrée libre

(c) Ville de Fréjus