Les villas créoles de Saint-Denis avec l’appli Guide Péi Villa du Département Saint-Denis

Les villas créoles de Saint-Denis avec l’appli Guide Péi 20 et 21 septembre Villa du Département La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T06:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T06:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Audioguides, podcasts, descriptions, anecdotes, photographies…découvrez l’architecture créole et l’Histoire des plus belles villas du chef-lieu en utilisant gratuitement l’application Guide Péi.

Baladez-vous dans les rues du centre-historique de Saint-Denis, géolocalisez les monuments autour de vous, et accédez au contenu culturel mis à disposition par La Compagnie des Guides de l’Océan Indien : https://guidepei.reunion-tourisme.com/villas-creoles-de-saint-denis/c/0

Découvrez aussi l’architecture des autres monuments historiques de la Rue de Paris et de l’Avenue de La Victoire.

La villa et ses dépendances se trouvent sur un terrain de plus de 6 000 m2. Mais il convient de distinguer deux portions : celle où se trouve la villa, vaste quadrilatère à l'angle des rues de Paris et Félix Guyon et celle de l'ancienne cour des dépendances donnant sur la rue Sainte-Anne. On accède à la « villa » par un portail sur la rue de Paris, flanqué de hauts piliers en basalte taillé. Il a été modifié dans les années 1960, tout comme le jardin entièrement redessiné au début des années 1980. Accessible à pied depuis la Rue de Paris

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit: Ludovic Lauret