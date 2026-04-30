Biron

Les Villégiatures au Château de Biron

Château Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les Villégiatures, c’est avant tout une expérience où sont organisés des concerts avec des artistes talentueux dans des lieux d’exception. Notre leitmotiv ? Mettre en valeur la beauté du patrimoine historique qui nous entoure, le mettre en résonance avec des projets artistiques actuels.

En 2026, les Villégiatures reviennent pour une 7ème édition avec 3 soirées consécutives les 20, 21, et 22 août.

Samedi 22 Août La douceur de VANILLE & le feu solaire de FLAVIA COELHO (Sound System).

Ouverture des portes à 20h et fermeture des portes à 00h00.

Bar et restauration sur place. .

Château Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39

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English : Les Villégiatures au Château de Biron

L’événement Les Villégiatures au Château de Biron Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides