Les Villégiatures au Château de Biron Biron
Les Villégiatures au Château de Biron Biron samedi 22 août 2026.
Biron
Les Villégiatures au Château de Biron
Château Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Les Villégiatures, c’est avant tout une expérience où sont organisés des concerts avec des artistes talentueux dans des lieux d’exception. Notre leitmotiv ? Mettre en valeur la beauté du patrimoine historique qui nous entoure, le mettre en résonance avec des projets artistiques actuels.
En 2026, les Villégiatures reviennent pour une 7ème édition avec 3 soirées consécutives les 20, 21, et 22 août.
Samedi 22 Août La douceur de VANILLE & le feu solaire de FLAVIA COELHO (Sound System).
Ouverture des portes à 20h et fermeture des portes à 00h00.
Bar et restauration sur place. .
Château Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39
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English : Les Villégiatures au Château de Biron
L’événement Les Villégiatures au Château de Biron Biron a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides