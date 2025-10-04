Les Vincentais.es dans l’objectif d’Anne Catherine La Bogue D’Or Mairie Saint-Vincent-sur-Oust

Les Vincentais.es dans l’objectif d’Anne Catherine La Bogue D’Or

Mairie 13 Place de la Mairie Saint-Vincent-sur-Oust Morbihan

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Une profusion de visages de vincentais.es ! Certains ont été identifiés, mais pour d’autres

l’enquête se poursuit. Alors qui sait ? Peut-être retrouverez-vous des aïeux ?

Org. groupe patrimoine de la commune, Mairie de St-Vincent en partenariat avec le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine. .

Mairie 13 Place de la Mairie Saint-Vincent-sur-Oust 56350 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 45 40

