Les Vincentais.es dans l’objectif d’Anne Catherine La Bogue D’Or Mairie Saint-Vincent-sur-Oust samedi 4 octobre 2025.
Mairie 13 Place de la Mairie Saint-Vincent-sur-Oust Morbihan
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Une profusion de visages de vincentais.es ! Certains ont été identifiés, mais pour d’autres
l’enquête se poursuit. Alors qui sait ? Peut-être retrouverez-vous des aïeux ?
Org. groupe patrimoine de la commune, Mairie de St-Vincent en partenariat avec le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine. .
