Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

Les concerts ça commence en juin !

Venez profiter de nos soirées Vin’estivales à partir du 27 juin et tous les vendredis de l’été, au programme food trucks, concerts et ambiance familiale.

Venez profiter de nos soirées Vin’estivales à partir du 27 juin et tous les vendredis de l’été jusqu’au 29 août, au programme food trucks, concerts et ambiance familiale.

Le 27 juin concert du groupe Replay et en première partie plan B.

4h de musique live, 14 foodtrucks, 1800 places assises, ambiance guinguette

1 entrée + 1 verre sérigraphié + 1 verre de vin 6€ en ligne 7€ sur place

Gratuit 18 ans

Au programme cet été

Le Vendredi 04 Juillet 1ère partie Chic Wah Wah / Concert Comrades Irish Band. Notre groupe Irlandais préféré revient vous faire virvolter en ce premier vendredi de Juillet.

Le Vendredi 11 Juillet 1ère partie The Majestics / Concert The World of Gypsies. Les plus grands succès des gipsy kings en passant par des reprises incontournables de tubes internationaux.

Le Vendredi 18 Juillet 1ère partie Greg Laffargue / Concert Wepa Wepa. Une musique dansante et joyeuse en acoustique sur des textes enjoués et poétiques.

Le Vendredi 25 Juillet 1ère partie Two Doo / Concert Les Klosques. Retour dans le passé avec les Klosques qui reprennent tous les incontournables des années 70.

Le Vendredi 01 Août 1ère partie Evan et Nunu / Concert Une touche d’Optimisme. Un répertoire mêlant textes poétiques et mélodies entraînantes française, souvent accompagnés d’acoustiques.

Le Vendredi 08 Août 1ère partie Meeting / Concert So Fresh. Une énergie débordante qui vous fera tournoyer sur des reprises disco des années 70.

Le Vendredi 15 Août 1ère partie La corde Raide / Concert Les Barbiches Tourneurs. Une soirée de folie sur toutes les époques et tous les genres pour faire danser tout le monde.

Le Vendredi 22 Août 1ère partie Les Fussoirs / Concert Orchestre National du Cholao. Ambassadeurs du folklore caribéen, venez découvrir leur orchestre aux rythmes carnavalesques.

Le Vendredi 29 Août 1ère partie Greg Laffargue / Concert Comrades Irish Band. Pour cloturer ce 10e Vin’Estivales, retour sur notre Irish Band et leurs musiques rythmées. .

Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr

English :

Concerts start in June!

Come and enjoy our Vin’estivales evenings from June 27 and every Friday throughout the summer, with food trucks, concerts and a family atmosphere.

German :

Konzerte beginnen im Juni!

Genießen Sie unsere sommerlichen Vin’-Abende ab dem 27. Juni und an jedem Freitag im Sommer. Auf dem Programm stehen Foodtrucks, Konzerte und eine familiäre Atmosphäre.

Italiano :

I concerti iniziano a giugno!

Venite a godervi le nostre serate Vin’estivales dal 27 giugno e tutti i venerdì per tutta l’estate, con food truck, concerti e un’atmosfera familiare.

Espanol :

Los conciertos empiezan en junio

Ven a disfrutar de nuestras veladas Vin’estivales a partir del 27 de junio y todos los viernes durante todo el verano, con food trucks, conciertos y un ambiente familiar.

