Les Vins-dredis de l’été Domaine de Rocheville Parnay 11 juillet – 29 août, les vendredis 12€ par adulte

Chaque vendredi de juillet et août, le Domaine de Rocheville reçoit sur sa terrasse panoramique à l’heure de l’apéritif pour un moment de détente autour des vins, dans une ambiance musicale.

Au programme de l’été 2025, les Vins-dredis changent de tempo et vous invitent à une série d’**apéros thématiques hauts en couleur** ! Chaque vendredi soir, une ambiance différente s’installe **sur la terrasse** du domaine : guinguette rétro, fiesta latina, bord de mer, ou encore soirée “Grand Écran”… Il y en aura **pour tous les goûts** !

Du 11 juillet au 29 août, laissez-vous surprendre par des **associations inédites de vins et de bouchées**, au rythme de **playslists musicales** dans le thème. Un véritable **voyage sensoriel**, sans quitter votre chaise !

**Voici les dates pour 2025** :

Vendredi 11 juillet : Apéro “Guinguette”

Vendredi 18 juillet : Apéro “Grand Écran”

Vendredi 25 juillet : Apéro “En terroir inconnu”

Vendredi 1er août : Apéro “Au naturel”

Vendredi 8 août : Apéro “ Bord de mer”

Vendredi 15 août : Apéro “En couleur”

Vendredi 22 août : Apéro “Fiesta Latina”

Vendredi 29 août : Apéro “Sous le soleil”

**Tarif des Vins-dredis**

Deux verres de vin + une petite planche de dégustation thématique : 12€/personne.

**Où se passent les Vins-dredis ?**

Au Domaine de Rocheville, à Parnay (Maine et Loire, à 8 km de Saumur, dans l’AOP Saumur Champigny).

**Comment réserver les Vins-dredis ?**

Pour des raisons d’organisation, la réservation est impérative. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet ou au 02.41.38.10.00

https://www.domaine-de-rocheville.fr/les-evenements/ contact@domainederocheville.fr 0241381000

Domaine de Rocheville Chemin de Béniquet, Les Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire