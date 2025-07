Les Vins-dredis de l’été Parnay

Les Vins-dredis de l'été Parnay vendredi 11 juillet 2025.

Les Vins-dredis de l’été

Les Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Début : 2025-07-11

fin : 2025-08-29

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Le Domaine de Rocheville organise, en juillet et en août, l’édition 2025 de ses Vins-dredis ! Venez vous détendre sur notre terrasse dans une ambiance musicale et partager un moment de convivialité avec le vigneron.

A l’heure de l’apéritif, l’équipe de Rocheville vous accueillera, en famille ou entre amis, à déguster deux verres de vin du domaine parmi nos vins produits en agriculture biologique, accompagnés d’une petite planche de dégustation.

Admirez la nature qui entoure le domaine et la vue incroyable depuis la terrasse, et prenez le temps d’échanger avec Philippe Porché, le vigneron, et son équipe. Ils seront ravis de vous expliquer les spécificités de chaque vin et la philosophie de travail du domaine.

Chaque vendredi, une ambiance et un thème différents, on attend plus que vous :

11/07 Apéro “Guinguette”

18/07 Apéro “Grand Écran”

25/07 Apéro “En terroir inconnu”

01/08 Apéro “Au naturel”

08/08 Apéro “ Bord de mer”

15/08 Apéro “En couleur”

22/08 Apéro “Fiesta Latina”

27/08 Apéro “Sous le soleil”

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 11 juillet 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 18 juillet 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 25 juillet 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 1er août 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 8 août 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 15 août 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 22 août 2025 de 18h à 20h.

Vendredi 29 août 2025 de 18h à 20h. .

Les Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

English :

Domaine de Rocheville is organizing the 2025 edition of its Vins-dredis in July and August! Come and relax on our terrace in a musical atmosphere and share a convivial moment with the winemaker.

German :

Die Domaine de Rocheville veranstaltet im Juli und August die Ausgabe 2025 ihrer Vins-dredis! Entspannen Sie sich auf unserer Terrasse bei musikalischer Untermalung und teilen Sie einen Moment der Geselligkeit mit dem Winzer.

Italiano :

A luglio e agosto, il Domaine de Rocheville organizza l’edizione 2025 dei suoi Vins-dredis! Venite a rilassarvi sulla nostra terrazza in un’atmosfera musicale e condividete un momento di convivialità con il viticoltore.

Espanol :

En julio y agosto, el Domaine de Rocheville organiza la edición 2025 de sus Vins-dredis Venga a relajarse a nuestra terraza en un ambiente musical y comparta un momento de convivencia con el enólogo.

