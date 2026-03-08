Les vins Oubliés au Domaine de Belambrée Domaine de Belambrée Aix-en-Provence

Les vins Oubliés au Domaine de Belambrée

Vendredi 20 mars 2026 de 18h15 à 19h45.

Samedi 21 mars 2026 de 11h à 12h30 et de 17h à 18h30. Domaine de Belambrée 2070 route du Seuil Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-21

Le Domaine de Belambrée vous invite à redécouvrir ses vieux millésimes lors d’une dégustation exceptionnelle. Des vins entre 2007 à 2018 accords fromages charcuterie et gourmandises un moment convivial sous le signe du goût et du partage.

Un moment au domaine de Belambrée pour redécouvrir nos vins oubliés sous le signe du goût, du partage et de la découverte.

Nous vous proposons une dégustation exceptionnelle de vieux millésimes ;

Chaque vin sera accompagné d’un fromage d’une charcuterie ou une gourmandise an accord avec leurs aromes

Avec le temps, les vins gagnent en finesse, en complexité et en équilibre. Cette dégustation sera l’occasion de découvrir leur évolution et de comparer différentes années. .

Domaine de Belambrée 2070 route du Seuil Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 47 65 78 domainedebelambree@orange.fr

English :

Domaine de Belambrée invites you to rediscover its older vintages at an exceptional tasting. Wines from 2007 to 2018 paired with cheese, charcuterie and delicacies: a convivial moment of taste and sharing.

