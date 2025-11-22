Les vins promptus Verdun

Les vins promptus

6 Rue de ru Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22 23:30:00

2025-11-22

Un lieu magique à Verdun LE LIEU

Un piano à queue de concert et une artiste exceptionnelle VALÉRIE

Des vins présentés et servis par un caviste passionné THIBAULT

Un repas préparé avec talent et minutie par QUENTIN

Le tout pour ravir vos papilles et vos oreilles au cours de cette soirée dégustation accordant mets, vins et musique classique.

4 vins 4 plats 4 concerto de piano pour 80 €/personnesAdultes

+33 6 52 01 74 16

English :

A magical place in Verdun: LE LIEU

A concert grand piano and an exceptional artist: VALÉRIE

Wines presented and served by a passionate wine merchant: THIBAULT

A meal prepared with talent and attention to detail by QUENTIN

All to delight your taste buds and your ears during this tasting evening combining food, wine and classical music.

4 wines 4 courses 4 piano concertos for 80 ?/personnes

German :

Ein magischer Ort in Verdun: LE LIEU

Ein Konzertflügel und eine außergewöhnliche Künstlerin: VALÉRIE

Weine, die von einem leidenschaftlichen Weinhändler präsentiert und serviert werden: THIBAULT

Ein Essen, das von QUENTIN mit Talent und Sorgfalt zubereitet wird

All dies wird Ihren Gaumen und Ihre Ohren im Laufe dieses Degustationsabends verwöhnen, der Speisen, Weine und klassische Musik miteinander in Einklang bringt.

4 Weine 4 Gerichte 4 Klavierkonzerte für 80 Euro pro Person

Italiano :

Un luogo magico a Verdun: LE LIEU

Un pianoforte a coda e un artista d’eccezione: VALÉRIE

Vini presentati e serviti da un commerciante di vini appassionato: THIBAULT

Un pasto preparato con talento e attenzione ai dettagli da QUENTIN

Il tutto per deliziare le vostre papille gustative e le vostre orecchie in questa serata di degustazione che unisce cibo, vino e musica classica.

4 vini 4 portate 4 concerti per pianoforte per € 80 a persona

Espanol :

Un lugar mágico en Verdún: LE LIEU

Un piano de cola de concierto y un artista excepcional: VALÉRIE

Vinos presentados y servidos por un enólogo apasionado: THIBAULT

Una comida preparada con talento y atención al detalle por QUENTIN

Todo para deleitar sus papilas gustativas y sus oídos durante esta velada de degustación que combina gastronomía, vino y música clásica.

4 vinos 4 platos 4 conciertos de piano por 80 euros por persona

L’événement Les vins promptus Verdun a été mis à jour le 2025-11-14 par OT GRAND VERDUN