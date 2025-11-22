Les vins promptus Verdun
Les vins promptus Verdun samedi 22 novembre 2025.
Les vins promptus
6 Rue de ru Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
80
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 23:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Un lieu magique à Verdun LE LIEU
Un piano à queue de concert et une artiste exceptionnelle VALÉRIE
Des vins présentés et servis par un caviste passionné THIBAULT
Un repas préparé avec talent et minutie par QUENTIN
Le tout pour ravir vos papilles et vos oreilles au cours de cette soirée dégustation accordant mets, vins et musique classique.
4 vins 4 plats 4 concerto de piano pour 80 €/personnesAdultes
80 .
6 Rue de ru Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 52 01 74 16
English :
A magical place in Verdun: LE LIEU
A concert grand piano and an exceptional artist: VALÉRIE
Wines presented and served by a passionate wine merchant: THIBAULT
A meal prepared with talent and attention to detail by QUENTIN
All to delight your taste buds and your ears during this tasting evening combining food, wine and classical music.
4 wines 4 courses 4 piano concertos for 80 ?/personnes
German :
Ein magischer Ort in Verdun: LE LIEU
Ein Konzertflügel und eine außergewöhnliche Künstlerin: VALÉRIE
Weine, die von einem leidenschaftlichen Weinhändler präsentiert und serviert werden: THIBAULT
Ein Essen, das von QUENTIN mit Talent und Sorgfalt zubereitet wird
All dies wird Ihren Gaumen und Ihre Ohren im Laufe dieses Degustationsabends verwöhnen, der Speisen, Weine und klassische Musik miteinander in Einklang bringt.
4 Weine 4 Gerichte 4 Klavierkonzerte für 80 Euro pro Person
Italiano :
Un luogo magico a Verdun: LE LIEU
Un pianoforte a coda e un artista d’eccezione: VALÉRIE
Vini presentati e serviti da un commerciante di vini appassionato: THIBAULT
Un pasto preparato con talento e attenzione ai dettagli da QUENTIN
Il tutto per deliziare le vostre papille gustative e le vostre orecchie in questa serata di degustazione che unisce cibo, vino e musica classica.
4 vini 4 portate 4 concerti per pianoforte per € 80 a persona
Espanol :
Un lugar mágico en Verdún: LE LIEU
Un piano de cola de concierto y un artista excepcional: VALÉRIE
Vinos presentados y servidos por un enólogo apasionado: THIBAULT
Una comida preparada con talento y atención al detalle por QUENTIN
Todo para deleitar sus papilas gustativas y sus oídos durante esta velada de degustación que combina gastronomía, vino y música clásica.
4 vinos 4 platos 4 conciertos de piano por 80 euros por persona
L’événement Les vins promptus Verdun a été mis à jour le 2025-11-14 par OT GRAND VERDUN