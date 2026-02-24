Les vins se présentent à l’élection au Château de la Galinière Grand site Sainte-Victoire Châteauneuf-le-Rouge

Les vins se présentent à l’élection au Château de la Galinière

Samedi 21 mars 2026 de 16h à 17h. Grand site Sainte-Victoire Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre du Wine’Aixpérience, le Château de la Galinière vous invite à une campagne électorale d’un nouveau genre. Ici, pas de discours politiques, mais des bouquets aromatiques ; pas de promesses en l’air, mais des terroirs de caractères !

Le Concept Un Meeting Sensoriel & Ludique



Chaque vin est un candidat. Il a son programme (ses arômes), son caractère (sa structure) et son ambition (votre plaisir !).



Le Grand Débat Virginie vous guide pas à pas pour décrypter la personnalité de chaque cru. Apprenez à analyser la robe, le nez et la bouche avec expertise et simplicité.



Le Quiz Interactif Testez vos connaissances viticoles entre chaque dégustation. Anecdotes insolites sur les terroirs de Provence et d’ailleurs, défis sensoriels… Saurez-vous déjouer les pièges de la campagne ?



Le Passage à l’Urne À l’issue de la séance, c’est à vous de trancher ! Quel candidat remportera vos suffrages et sera élu Coup de Cœur de la Soirée ?



Dégustation accompagnée d’une planche à partager

Réduction sur vos achats

Dégustation organisée dans le cadre du Wine’Aixpérience, porté par l’office de tourisme d’Aix-en-Provence et animée par Virginie Les Dégustations Sensée de Virginie. .

Grand site Sainte-Victoire Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 78 68 97 lucie.bellanger@chateaudelagaliniere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Wine?Aixpérience, Château de la Galinière invites you to a new kind of election campaign. No political speeches, just aromatic bouquets; no empty promises, just terroirs with character!

L’événement Les vins se présentent à l’élection au Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge a été mis à jour le 2026-02-24 par Provence Tourisme