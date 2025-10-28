Les vinyles: d’hier à aujourd’hui Paray-le-Monial

Bibliothèque Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-28

fin : 2025-11-19

2025-10-28

C’est toute l’histoire du disque vinyle, principal support de diffusion d’enregistrements sonores commerciaux pendant la seconde moitié du 20ème siècle, qui est racontée dans cette exposition. Au delà de l’exposition, la bibliothèque met à votre disposition 22 vinyles de variétés pour redécouvrir leur son si caractéristique et 30 vinyles d’artistes de la scène locale à emprunter ou écouter sur place. Un puzzle participatif sera également mis à disposition. .

Bibliothèque Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@mairie-paraylemonial.fr

