Les Vinyl’iziks 2025 Convention du disque Saint-Quentin

Les Vinyl’iziks 2025 Convention du disque

Rue Henri Barbusse Saint-Quentin Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Passionnés de vinyles, collectionneurs en quête de raretés ou curieux de découvrir cet univers fascinant, la Convention LES VINYL’YZIKS est l’événement incontournable de l’année pour tous les amoureux de musique et de disques !

Date Dimanche 29 mars 2026

Horaire 9h30-17h30

Lieu Salle GILBERT ROUX rue Henri Barbusse 02100 ST QUENTIN

Ce qui vous attend

Des milliers de disques à découvrir !

Plus de 20 exposants seront présents pour vous proposer une vaste sélection de vinyles des classiques, des éditions rares, des albums introuvables, et des nouveautés à ne pas manquer. C’est l’occasion idéale pour compléter votre collection ou dénicher de véritables pépites !

Restauration sur place

Besoin d’une pause gourmande ? Pas de souci ! Profitez d’un espace restauration pour vous détendre et reprendre des forces tout en discutant musique avec d’autres passionnés.

Parking gratuit

Venez en toute tranquillité ! Le parking est gratuit et accessible sur place, pour que vous puissiez profiter pleinement de votre journée sans souci.

Ambiance conviviale et décontractée

Que vous soyez un collectionneur chevronné ou un simple curieux, vous serez accueilli dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Un excellent moyen de rencontrer d’autres passionnés, d’échanger sur vos artistes préférés et de partager votre amour du vinyle !

Ne manquez pas cette occasion unique d’exposer, partager et faire découvrir votre passion ! Il reste encore quelques places pour exposer lors de notre convention du vinyle !

Rue Henri Barbusse Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France leselyziks@gmail.com

English :

Whether you’re a vinyl enthusiast, a collector in search of rarities or just curious to discover this fascinating universe, the LES VINYL’YZIKS Convention is the must-attend event of the year for all music and record lovers!

Date: Sunday, March 29, 2026

Schedule: 9:30 a.m.-5:30 p.m

Venue Salle GILBERT ROUX rue Henri Barbusse 02100 ST QUENTIN

What to expect:

Thousands of records to discover!

Over 20 exhibitors will be on hand to offer you a vast selection of vinyl: classics, rare editions, hard-to-find albums, and new releases you won’t want to miss. It’s the perfect opportunity to add to your collection or unearth some real nuggets!

On-site catering

Need a gourmet break? No problem! Take advantage of the on-site refreshment area, where you can relax and recharge your batteries while chatting about music with other enthusiasts.

Free parking

Come in peace and quiet! Free parking is available on site, so you can make the most of your day without a care in the world.

A friendly, relaxed atmosphere

Whether you’re a seasoned collector or just curious, you’ll be welcomed in a warm and friendly atmosphere. A great way to meet other enthusiasts, talk about your favorite artists and share your love of vinyl!

Don’t miss this unique opportunity to exhibit, share and discover your passion! There are still a few places left to exhibit at our vinyl convention!

L’événement Les Vinyl’iziks 2025 Convention du disque Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-09 par OT du Saint-Quentinois