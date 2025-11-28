Les Vinyls Salle polyvalente Paron

Les Vinyls

Salle polyvalente 43 Avenue du Stade Paron Yonne

Tarif : 20.99 – 20.99 – 20.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Authenticité est bien le mot qui reflète au mieux ce que représente Les Vinyls dans le style musical qu’ils ont choisi d’interpréter et de faire revivre.

Le Rock et le Twist des artistes myhtiques des sixties retrouvent, grâce aux Vinyls, les sons et l’énergie de leurs créateurs !

Sur scène, les 5 musiciens, qui pour certains ont fair leurs débuts, dans les années 60, au Golf Drouot, reprennent les standards Américains, Anglais et Français de leurs idoles Les Chats Sauvages, Les Chaussettes Noires et autres Eddis Cochran, Elvis Presley, Gene Vincent, …

En quête de fidélité sonore, les titres sont interprétés au plus près de l’esprit des originaux, leurs sons uniques vous feront revivre des moments inoubliables. .

Salle polyvalente 43 Avenue du Stade Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org

English : Les Vinyls

German : Les Vinyls

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Vinyls Paron a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Sens et Sénonais