Les violons d’Anaïs Langeac
Les violons d’Anaïs Langeac vendredi 26 septembre 2025.
Les violons d’Anaïs
place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Des mélodies entrelacées, de la douceur, de la joie, de l’intensité et de la révolte.
place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
English :
Interwoven melodies, sweetness, joy, intensity and revolt.
German :
Verschlungene Melodien, Sanftheit, Freude, Intensität und Revolte.
Italiano :
Melodie intrecciate, dolcezza, gioia, intensità e rivolta.
Espanol :
Melodías entrelazadas, dulzura, alegría, intensidad y revuelta.
