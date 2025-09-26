Les violons d’Anaïs Langeac

Les violons d’Anaïs Langeac vendredi 26 septembre 2025.

Les violons d’Anaïs

place de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Des mélodies entrelacées, de la douceur, de la joie, de l’intensité et de la révolte.

.

place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Interwoven melodies, sweetness, joy, intensity and revolt.

German :

Verschlungene Melodien, Sanftheit, Freude, Intensität und Revolte.

Italiano :

Melodie intrecciate, dolcezza, gioia, intensità e rivolta.

Espanol :

Melodías entrelazadas, dulzura, alegría, intensidad y revuelta.

L’événement Les violons d’Anaïs Langeac a été mis à jour le 2025-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier