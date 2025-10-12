Les Violons de l’Automne 2025 Animations musicales au marché Villeneuve

Les Violons de l’Automne 2025 Animations musicales au marché Villeneuve dimanche 12 octobre 2025.

Les Violons de l’Automne 2025 Animations musicales au marché

Villeneuve Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-12

2025-10-12

tout un week-end d’animations autour des musiques traditionnelles de violon d’Occitanie !

Vendredi 10 octobre

à partir de 18h, au Foyer Rural de Salles-Courbatiès

Concert du groupe il est bien temps sur le thème Chants et musiques du Rouergue et du Quercy (libre participation)

à partir de 21h à la salle des Fêtes de la Croix de Lagarde

Bœuf musical avec les violoneuses, violoneux et musicien(ne)s présent(e)s

Samedi 11

de 10h à 12h à Claunhac avec les enfants de l’école puis chez les habitants de la commune

Aubades aux violons, clôturées par un apéritif offert par la Mairie à la halle

de 14h30 à 18h à la Salle des fêtes de la Croix de Lagarde

Atelier de découverte des danses traditionnelles (libre participation)

à partir de 21h à la salle des fêtes de la Croix de Lagarde

Grand bal trad, animé par les violoneuses et violoneux

entrée 10€, gratuit pour les moins de 18 ans

Dimanche 12

de 10h à 12h sur le marché de Villeneuve d’Aveyron

Animations musicales par les violoneux .

Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 87 58 09 11 12Violoneux@etik.com

