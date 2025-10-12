Les Violons de l’Automne 2025 Animations musicales au marché Villeneuve
Les Violons de l’Automne 2025 Animations musicales au marché Villeneuve dimanche 12 octobre 2025.
Les Violons de l’Automne 2025 Animations musicales au marché
Villeneuve Aveyron
tout un week-end d’animations autour des musiques traditionnelles de violon d’Occitanie !
Vendredi 10 octobre
à partir de 18h, au Foyer Rural de Salles-Courbatiès
Concert du groupe il est bien temps sur le thème Chants et musiques du Rouergue et du Quercy (libre participation)
à partir de 21h à la salle des Fêtes de la Croix de Lagarde
Bœuf musical avec les violoneuses, violoneux et musicien(ne)s présent(e)s
Samedi 11
de 10h à 12h à Claunhac avec les enfants de l’école puis chez les habitants de la commune
Aubades aux violons, clôturées par un apéritif offert par la Mairie à la halle
de 14h30 à 18h à la Salle des fêtes de la Croix de Lagarde
Atelier de découverte des danses traditionnelles (libre participation)
à partir de 21h à la salle des fêtes de la Croix de Lagarde
Grand bal trad, animé par les violoneuses et violoneux
entrée 10€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dimanche 12
de 10h à 12h sur le marché de Villeneuve d’Aveyron
Animations musicales par les violoneux .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 87 58 09 11 12Violoneux@etik.com
English :
a whole weekend of events featuring traditional Occitan fiddle music!
German :
ein ganzes Wochenende voller Veranstaltungen rund um die traditionelle Geigenmusik Okzitaniens!
Italiano :
un intero weekend di eventi incentrati sulla musica tradizionale occitana!
Espanol :
todo un fin de semana dedicado a la música tradicional occitana de violín
