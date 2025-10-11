Les Violons de l’Automne 2025 Aubades au violon et apéritif Salles-Courbatiès

Les Violons de l’Automne 2025 Aubades au violon et apéritif Salles-Courbatiès samedi 11 octobre 2025.

Les Violons de l’Automne 2025 Aubades au violon et apéritif

Salles-Courbatiès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

tout un week-end d’animations autour des musiques traditionnelles de violon d’Occitanie !

Vendredi 10 octobre

à partir de 18h, au Foyer Rural de Salles-Courbatiès

Concert du groupe il est bien temps sur le thème Chants et musiques du Rouergue et du Quercy (libre participation)

à partir de 21h à la salle des Fêtes de la Croix de Lagarde

Bœuf musical avec les violoneuses, violoneux et musicien(ne)s présent(e)s

Samedi 11

de 10h à 12h à Claunhac avec les enfants de l’école puis chez les habitants de la commune

Aubades aux violons, clôturées par un apéritif offert par la Mairie à la halle

de 14h30 à 18h à la Salle des fêtes de la Croix de Lagarde

Atelier de découverte des danses traditionnelles (libre participation)

à partir de 21h à la salle des fêtes de la Croix de Lagarde

Grand bal trad, animé par les violoneuses et violoneux

entrée 10€, gratuit pour les moins de 18 ans

Dimanche 12

de 10h à 12h sur le marché de Villeneuve d’Aveyron

Animations musicales par les violoneux .

Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 87 58 09 11 12Violoneux@etik.com

English :

a whole weekend of events featuring traditional Occitan fiddle music!

German :

ein ganzes Wochenende voller Veranstaltungen rund um die traditionelle Geigenmusik Okzitaniens!

Italiano :

un intero weekend di eventi incentrati sulla musica tradizionale occitana!

Espanol :

todo un fin de semana dedicado a la música tradicional occitana de violín

L’événement Les Violons de l’Automne 2025 Aubades au violon et apéritif Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2025-10-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)