Les Violons de l’Automne 2025 Boeuf musical Salles-Courbatiès
Les Violons de l’Automne 2025 Boeuf musical Salles-Courbatiès vendredi 10 octobre 2025.
Les Violons de l’Automne 2025 Boeuf musical
Salles-Courbatiès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
tout un week-end d’animations autour des musiques traditionnelles de violon d’Occitanie !
Vendredi 10 octobre
à partir de 18h, au Foyer Rural de Salles-Courbatiès
Concert du groupe il est bien temps sur le thème Chants et musiques du Rouergue et du Quercy (libre participation)
à partir de 21h à la salle des Fêtes de la Croix de Lagarde
Bœuf musical avec les violoneuses, violoneux et musicien(ne)s présent(e)s
Samedi 11
de 10h à 12h à Claunhac avec les enfants de l’école puis chez les habitants de la commune
Aubades aux violons, clôturées par un apéritif offert par la Mairie à la halle
de 14h30 à 18h à la Salle des fêtes de la Croix de Lagarde
Atelier de découverte des danses traditionnelles (libre participation)
à partir de 21h à la salle des fêtes de la Croix de Lagarde
Grand bal trad, animé par les violoneuses et violoneux
entrée 10€, gratuit pour les moins de 18 ans
Dimanche 12
de 10h à 12h sur le marché de Villeneuve d’Aveyron
Animations musicales par les violoneux .
Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 87 58 09 11 12Violoneux@etik.com
English :
a whole weekend of events featuring traditional Occitan fiddle music!
German :
ein ganzes Wochenende voller Veranstaltungen rund um die traditionelle Geigenmusik Okzitaniens!
Italiano :
un intero weekend di eventi incentrati sulla musica tradizionale occitana!
Espanol :
todo un fin de semana dedicado a la música tradicional occitana de violín
L’événement Les Violons de l’Automne 2025 Boeuf musical Salles-Courbatiès a été mis à jour le 2025-10-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)