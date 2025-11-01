Les Violons de Prague Place Saint Pierre Angoulême

Les Violons de Prague Place Saint Pierre Angoulême samedi 1 novembre 2025.

Les Violons de Prague

Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême Charente

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

20€ pour les moins de 26 ans 25€ pour les personnes à mobilité réduite, les demandeurs d’emploi, les comités d’entreprise, groupe à partir de 5 personnes.

Début : Samedi 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01 17:20:00

2025-11-01

Prenez un billet musical destination PRAGUE ! Laissez-vous emporter par l’âme slave et le talent d’un véritable ensemble !

Un voyage immersif dans la diversité profonde, envoutante et lumineuse des chefs d’œuvre de la Musique Classique…

Bon voyage !

Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

Take a musical ticket to PRAGUE! Let yourself be carried away by the Slavic soul and the talent of a true ensemble!

An immersive journey into the deep, bewitching and luminous diversity of the masterpieces of Classical Music?

Bon voyage!

German :

Lösen Sie ein musikalisches Ticket nach PRAG! Lassen Sie sich von der slawischen Seele und dem Talent eines echten Ensembles mitreißen!

Eine immersive Reise in die tiefe, bezaubernde und leuchtende Vielfalt der Meisterwerke der klassischen Musik?

Gute Reise!

Italiano :

Prendete un biglietto musicale per PRAGA! Lasciatevi trasportare dall’anima slava e dal talento di un vero ensemble!

Un viaggio immersivo nella profonda, ammaliante e luminosa diversità dei capolavori della musica classica?

Buon viaggio!

Espanol :

¡Tome un billete musical a PRAGA! ¡Déjese llevar por el alma eslava y el talento de un verdadero conjunto!

¿Un viaje de inmersión en la profunda, hechizante y luminosa diversidad de las obras maestras de la Música Clásica?

¡Buen viaje!

L’événement Les Violons de Prague Angoulême a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême