Les violons du rigodon bal trad, stage et déambulation Maison de Saint-Pierre Martigues

Dimanche 12 octobre 2025 de 14h à 21h. Maison de Saint-Pierre 2 chemin des écoles Martigues Bouches-du-Rhône

Journées découverte des musiques et danses des Alpes et du Dauphiné en partenariat avec l’association Entre2temps. A la maison de quartier de Saint-Pierre. Gratuit, sur inscription.

De 14h à 18h Stage de bal trad avec le groupe Cire tes souliers.

19h Repas partagé en soirée. .

Maison de Saint-Pierre 2 chemin des écoles Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 34 56 49 entredeuxtemps@gmail.com

English :

Discovery days of music and dance from the Alps and the Dauphiné, in partnership with the Entre2temps association. At the Maison de quartier de Saint-Pierre. Free, registration required.

German :

Entdeckungstage der Musik und des Tanzes der Alpen und der Dauphiné in Partnerschaft mit dem Verein Entre2temps. Im Gemeindehaus von Saint-Pierre. Kostenlos, nach Anmeldung.

Italiano :

Giornate di scoperta della musica e della danza delle Alpi e del Delfinato, in collaborazione con l’associazione Entre2temps. Presso la Maison de quartier de Saint-Pierre. Gratuite, con obbligo di registrazione.

Espanol :

Jornadas de descubrimiento de la música y la danza de los Alpes y el Dauphiné, en colaboración con la asociación Entre2temps. En la Maison de quartier de Saint-Pierre. Gratuito, previa inscripción.

L’événement Les violons du rigodon bal trad, stage et déambulation Martigues a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Martigues