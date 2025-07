Les Vipères sont de retour chez Oliv’ & Tomme ! Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Début : Samedi 2025-07-26 20:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

2025-07-26

Les Vipères reviennent pour le match retour ! Vous les avez aimé le 8 mars, vous les adorerez le samedi 26 juillet, dans une interprétation différente !

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com

English :

Les Vipères return for the return match! You loved them on March 8, you’ll love them on Saturday July 26, in a different interpretation!

German :

Die Vipern kehren für das Rückspiel zurück! Sie haben sie am 8. März geliebt, Sie werden sie am Samstag, dem 26. Juli, in einer anderen Interpretation lieben!

Italiano :

I Vipères tornano per la partita di ritorno! Li avete amati l’8 marzo, li amerete di nuovo sabato 26 luglio, in un’interpretazione diversa!

Espanol :

¡Les Vipères vuelven para el partido de vuelta! Te encantaron el 8 de marzo, te encantarán el sábado 26 de julio, ¡en una interpretación diferente!

L’événement Les Vipères sont de retour chez Oliv’ & Tomme ! Moulins a été mis à jour le 2025-07-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région