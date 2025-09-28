Les Virades de l’Espoir Campbon

Les Virades de l’Espoir Campbon dimanche 28 septembre 2025.

Les Virades de l’Espoir

Allée des Tilleuls Campbon Loire-Atlantique

La Virade de l’Espoir de Campbon est une manifestation sportive, festive, familiale et solidaire qui permet de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand public à cette maladie et au handicap invisible.

Au programme

– Randonnées pédestres (4.5 km, 11 km, 13.5 km, 15 km)

– Galopade (5km, 10 km)

– Randonnées VTT/VTC (16km)

– Balade moto au départ de Malville

– Animations toute la journée sur le site (structure gonflable, concerts…)

– Restauration sur place (snack, grillades, galettes) .

Allée des Tilleuls Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 18 84 10 campbon.virade@gmail.com

