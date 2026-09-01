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AGENDA · Campbon

Les Virades de l’Espoir Campbon

dimanche 27 septembre 2026 · Campbon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Allée des Tilleuls
Ville
44750 Campbon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Campbon

Les Virades de l’Espoir

Allée des Tilleuls Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

La Virade de l’Espoir de Campbon est une manifestation sportive, festive, familiale et solidaire qui permet de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand public à cette maladie et au handicap invisible.

Au programme :
– Randonnées pédestres (4.5 km, 11 km, 13.5 km, 15 km)
– Galopade (5km, 10 km)
– Randonnées VTT/VTC (16km)
– Gravel (82 km)
– Balade moto au départ de Malville
– Animations toute la journée sur le site (structure gonflable, concerts…)
– Restauration sur place (snack, grillades, galettes)   .

Allée des Tilleuls Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire   campbon.virade@gmail.com

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English :

L’événement Les Virades de l’Espoir Campbon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon

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