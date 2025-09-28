Les Virades de l’Espoir Château-Renard
Les Virades de l’Espoir Château-Renard dimanche 28 septembre 2025.
Les Virades de l’Espoir
Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Retrouvez les Virades de l’espoir pour une 29ème édition à Château-Renard !
Cette manifestation festive et solidaire est organisée au profit de
l’association Vaincre la mucoviscidose .
Restauration, buvette et animations. .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00
English :
Join the Virades de l?espoir for its 29th edition in Château-Renard!
German :
Die 29. Ausgabe der Virades de l’espoir findet in Château-Renard statt!
Italiano :
Unitevi alle Virades de l’espoir per la sua 29ª edizione a Château-Renard!
Espanol :
Únase a las Virades de l’espoir en su 29ª edición en Château-Renard
L’événement Les Virades de l’Espoir Château-Renard a été mis à jour le 2025-09-12 par OT 3CBO