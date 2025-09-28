Les Virades de l’Espoir Château-Renard

Les Virades de l’Espoir Château-Renard dimanche 28 septembre 2025.

Les Virades de l’Espoir

Château-Renard Loiret

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Retrouvez les Virades de l’espoir pour une 29ème édition à Château-Renard !

Cette manifestation festive et solidaire est organisée au profit de

l’association Vaincre la mucoviscidose .

Restauration, buvette et animations. .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00

English :

Join the Virades de l?espoir for its 29th edition in Château-Renard!

German :

Die 29. Ausgabe der Virades de l’espoir findet in Château-Renard statt!

Italiano :

Unitevi alle Virades de l’espoir per la sua 29ª edizione a Château-Renard!

Espanol :

Únase a las Virades de l’espoir en su 29ª edición en Château-Renard

