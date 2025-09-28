Les Virades de l’Espoir Choisy-au-Bac
Les Virades de l’Espoir Choisy-au-Bac dimanche 28 septembre 2025.
Les Virades de l’Espoir
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac Oise
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Les Virades de l’espoir, journée nationale de loisirs, de mobilisation et de collecte partout en France, permettent à tous de lutter contre la mucoviscidose. Où que vous soyez, rejoignez-nous le 28 septembre 2025 pour cet événement exceptionnel !
34 éme édition de la Virade de Choisy-Au-Bac des 2 Vallées et du Compiégnois, dans les jardins de la Mairie de CHOISY-AU-BAC, le Parc de la BRUNERIE
Inscription sur Adeorun. .
2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Virades de l’Espoir Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2025-09-03 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme