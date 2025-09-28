Les Virades de l’Espoir Choisy-au-Bac

Les Virades de l’Espoir Choisy-au-Bac dimanche 28 septembre 2025.

Les Virades de l’Espoir

2 Rue de l'Aigle Choisy-au-Bac Oise

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Les Virades de l’espoir, journée nationale de loisirs, de mobilisation et de collecte partout en France, permettent à tous de lutter contre la mucoviscidose. Où que vous soyez, rejoignez-nous le 28 septembre 2025 pour cet événement exceptionnel !

34 éme édition de la Virade de Choisy-Au-Bac des 2 Vallées et du Compiégnois, dans les jardins de la Mairie de CHOISY-AU-BAC, le Parc de la BRUNERIE

Inscription sur Adeorun. .

2 Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France

