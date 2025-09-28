Les Virades de l’Espoir Herbignac Herbignac
Pré grasseur Herbignac Loire-Atlantique
La Virade de l’espoir est un événement annuel festif, convivial et solidaire organisé par des bénévoles chaque dernier week-end de septembre. Il s’agit de venir donner votre souffle (course à pied, marche, vélo, etc) à ceux qui en manquent ! .
Pré grasseur Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 95 04 jacky.crusson@wanadoo.fr
