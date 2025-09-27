Les virades de l’espoir Montargis

Les virades de l’espoir Montargis samedi 27 septembre 2025.

2 Rue Renée de France Montargis Loiret

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27

Festi’Virade Jeux d’adresse, Casse-têtes, structure gonflable, tir à l’arc, Jack le Pirate, vélo smoothie, manège à motricité parentale, fresque, course aux mascottes, concours de déguisements, exposition vente de dessins, stand Mucoviscidose. Trail Nocturne. Marche, VTT, cyclo, natation. .

2 Rue Renée de France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 11 02 34

