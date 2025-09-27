Les virades de l’espoir Montargis
Les virades de l’espoir Montargis samedi 27 septembre 2025.
Les virades de l’espoir
2 Rue Renée de France Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Les virades de l’espoir
Festi’Virade Jeux d’adresse, Casse-têtes, structure gonflable, tir à l’arc, Jack le Pirate, vélo smoothie, manège à motricité parentale, fresque, course aux mascottes, concours de déguisements, exposition vente de dessins, stand Mucoviscidose. Trail Nocturne. Marche, VTT, cyclo, natation. .
2 Rue Renée de France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 11 02 34
English :
Les virades de l’espoir
German :
Virades de l’espoir (Virades der Hoffnung)
Italiano :
Le vie dell’amore
Espanol :
Les virades de l’espoir
L’événement Les virades de l’espoir Montargis a été mis à jour le 2025-09-19 par OT MONTARGIS