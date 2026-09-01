Informations pratiques

Orbais-l’Abbaye

Les Virades de l’Espoir

Château de Coupigny Orbais-l’Abbaye Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Tout public

L’association Vallée du Surmelin organise Les Virades de l’Espoir le dimanche 27 septembre 2026, au profit de Vaincre la Mucoviscidose. Départ libre de 9h à 12h (avant 11h30 pour le 18 km et le circuit VTT), au Château de Coupigny à Orbais-l’Abbaye.

Au programme : randonnées pédestres (5, 10 et 18 km), circuit VTT (28 km), buvette et petite restauration, jeux plein air, voitures anciennes, ainsi qu’une guinguette de 14h à 17h.

Plus d’infos : virades.org .

Château de Coupigny Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 6 99 96 48 78

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English : Les Virades de l’Espoir

L’événement Les Virades de l’Espoir Orbais-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne