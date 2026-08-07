Informations pratiques

Vieux-Thann

Les virades de l’espoir salon du bien-être

1-3 rue de Normandie Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Dans le cadre des Virades de l’Espoir, venez découvrir le salon du bien-être !

Au programme, exposition d’oiseaux exotiques et d’outils anciens ainsi que tombola dans le cadre de la journée de sensibilisation et de lutte contre la mucoviscidose.

Dans le cadre des Virades de l’Espoir, venez découvrir le salon du bien-être !

Au programme, exposition d’oiseaux exotiques et d’outils anciens ainsi que tombola proposées dans le cadre de la journée de sensibilisation et de lutte contre la mucoviscidose.

Possibilité de réserver une choucroute sur place ou à emporter en contactant la mairie. .

1-3 rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 74 74

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English :

As part of the Virades de l’Espoir, come and discover the salon du bien-être!

On the program: an exhibition of exotic birds and antique tools, and a tombola to raise awareness of cystic fibrosis.

L’événement Les virades de l’espoir salon du bien-être Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay