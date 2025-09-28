Les Virades de l’espoir Vaincre la Mucoviscidose La Bazoge

Les Virades de l’espoir Vaincre la Mucoviscidose La Bazoge dimanche 28 septembre 2025.

Les Virades de l’espoir Vaincre la Mucoviscidose

Complexe sportif de la Bazoge La Bazoge Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 09:30:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

Date(s) :

2025-09-28

Les Virades de l’espoir, c’est un événement national festif et solidaire qui se tient le dernier week-end du mois de septembre sur plus de 250 sites partout en France.

Ces animations, organisées par des bénévoles, donnent à Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie, à savoir accélérer la recherche aujourd’hui pour guérir demain.

La Virade de la région du Mans aura lieu cette année à La Bazoge autour d’activités sportives (marche trail, vélo Zumba) et ludiques (Foot en marchant,musique brésilienne, harmonie, stands kermesse..)avec pour devise « Donner son souffle pour ceux qui en manquent ». .

Complexe sportif de la Bazoge La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 65 60 lutte.muco.le.mans@gmail.com

English :

Les Virades de l?espoir is a nationwide festive event held on the last weekend of September at over 250 sites all over France.

German :

Die Virades de l’espoir sind eine festliche und solidarische nationale Veranstaltung, die am letzten Wochenende im September an über 250 Orten in ganz Frankreich stattfindet.

Italiano :

Le Virades de l’espoir sono un evento festivo nazionale che si tiene l’ultimo fine settimana di settembre in oltre 250 siti in tutta la Francia.

Espanol :

Las Virades de l’espoir son un acontecimiento festivo de alcance nacional que se celebra el último fin de semana de septiembre en más de 250 lugares de toda Francia.

L’événement Les Virades de l’espoir Vaincre la Mucoviscidose La Bazoge a été mis à jour le 2025-09-13 par CDT72