Les Virées d’Hugo Stade de foot Mours Saint Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe

Les Virées d’Hugo

Stade de foot Mours Saint Eusèbe Mère d’eau des Gonthards Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Les Virées d’Hugo Marche solidaire



Dimanche 12 avril 2026 à 10h au stade de Mours-Saint-Eusèbe. Parcours de 2,5 km, 5,8 km et 8,3 km. Événement organisé par l’ACC26 en mémoire d’Hugo pour soutenir les adolescents atteints de cancer. Participation 10

.

Stade de foot Mours Saint Eusèbe Mère d’eau des Gonthards Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 01 37 35 coralieacc26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Virées d?Hugo ? Solidarity walk



Sunday, April 12, 2026, 10am, Mours-Saint-Eusèbe stadium. Routes of 2.5 km, 5.8 km and 8.3 km. Event organized by ACC26 in memory of Hugo, to support teenagers with cancer. Participation fee: 10

L’événement Les Virées d’Hugo Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-03-12 par Valence Romans Tourisme