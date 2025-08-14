Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô
Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô jeudi 14 août 2025.
Les Virées du Terroir de Saint-Lô
Rue de la Poterne Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
Rendez-vous tous les jeudis, du 26 juin au 28 août sur la plage verte de Saint-Lô, pour une nouvelle édition des virées du terroir !
Venez découvrir les Producteurs Locaux légumes biologiques de saison, charcuterie, boudin noir, fromage, miel, fraises, galettes,… À déguster et savourer sans modération ! .
Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie
English : Les Virées du Terroir de Saint-Lô
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Saint-Lô