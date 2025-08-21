Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô

Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô jeudi 21 août 2025.

Rue de la Poterne Saint-Lô Manche

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Rendez-vous tous les jeudis, du 26 juin au 28 août sur la plage verte de Saint-Lô, pour une nouvelle édition des virées du terroir !

Venez découvrir les Producteurs Locaux légumes biologiques de saison, charcuterie, boudin noir, fromage, miel, fraises, galettes,… À déguster et savourer sans modération ! .

Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie

