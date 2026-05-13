Saint-Lô

Les Virées du Terroir de Saint-Lô

Rue de la Poterne Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Rendez-vous tous les jeudis, du 25 juin au 27 août sur la plage verte de Saint-Lô, pour une nouvelle édition des virées du terroir !

Venez découvrir les Producteurs Locaux légumes biologiques de saison, charcuterie, boudin noir, fromage, miel, fraises, galettes,… À déguster et savourer sans modération ! .

Rue de la Poterne Saint-Lô 50000 Manche Normandie

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English : Les Virées du Terroir de Saint-Lô

L’événement Les Virées du Terroir de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Saint-Lô